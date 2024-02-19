Роман Трахтенберг, похудение стоило ему проблем со здоровьем

Ведущий пытался бороться с лишним весом, используя даже опасные методы. В 2009 году ему предложили роль в кино, к которой он начал очень тщательно готовиться.
Чтобы выглядеть в кадре хорошо, мужчина решил в сжатые сроки похудеть. Диетолог посоветовал ему экстремальную диету, которая буквально истощала организм артиста.
За три месяца Роману удалось сбросить целых 40 кг. Артист признавался, что чувствует себя великолепно и очень доволен результатом.
со временем его самочувствие начало ухудшаться. Близкие шоумена заговорили о том, что помимо диеты, он принимал и таблетки от похудения, это негативно сказалось на сердце Трахтенберга.
20 ноября 2009 года прямо во время собственной передачи на радио «Маяк» у артиста случился сердечный приступ.
Он скончался по пути в больницу. Резкое похудение стало роковым для Романа Трахтенберга, которому был всего 41 год.
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