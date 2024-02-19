Роман Трахтенберг, похудение стоило ему проблем со здоровьем

00:44 2024-02-19
Роман Трахтенберг, похудение стоило ему проблем со здоровьем

Яркий шоумен отличался крупными габаритами, ему приходилось шить костюмы на заказ.

Slide 1

Ведущий пытался бороться с лишним весом, используя даже опасные методы. В 2009 году ему предложили роль в кино, к которой он начал очень тщательно готовиться.

Чтобы выглядеть в кадре хорошо, мужчина решил в сжатые сроки похудеть. Диетолог посоветовал ему экстремальную диету, которая буквально истощала организм артиста.

За три месяца Роману удалось сбросить целых 40 кг. Артист признавался, что чувствует себя великолепно и очень доволен результатом.

со временем его самочувствие начало ухудшаться. Близкие шоумена заговорили о том, что помимо диеты, он принимал и таблетки от похудения, это негативно сказалось на сердце Трахтенберга.

20 ноября 2009 года прямо во время собственной передачи на радио «Маяк» у артиста случился сердечный приступ.

Он скончался по пути в больницу. Резкое похудение стало роковым для Романа Трахтенберга, которому был всего 41 год.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
01:06

Марина Смирнова

Любопытные и малоизвестные факты о кофеине

Любопытные и малоизвестные факты о кофеине

Если вы любите кофе, то вам интересно будет узнать, насколько полезен этот популярный горячий напиток.
Марина Смирнова
00:22

Марина Смирнова

Основной уход за баклажанами: советы бывалых огородников

Основной уход за баклажанами: советы бывалых огородников

Что нужно знать начинающему огороднику, который собрался выращивать такую капризную культуру, как баклажаны.
Марина Смирнова
21:40

Марина Смирнова

Как оберегать помидоры и огурцы от фитофторы и других напастей

Как оберегать помидоры и огурцы от фитофторы и других напастей

Грибковые инфекции - самые распространенные недуги, которые поражают огурцы и помидоры.
Марина Смирнова
20:59

Марина Смирнова

Что представляет собой рыба кефаль и чем она полезна

Что представляет собой рыба кефаль и чем она полезна

Кефаль — разновидность морской рыбы, хотя существуют виды, встречающиеся в пресной воде.
Марина Смирнова
20:44

Марина Смирнова

Помогаем помидорам в теплице быстрее созревать

Помогаем помидорам в теплице быстрее созревать

Каждому огороднику и садоводу хочется собрать спелые овощи в короткие сроки, для этого есть несколько способов.
Марина Смирнова
20:23

Марина Смирнова

Какая разница между простыми и сложными углеводами

Какая разница между простыми и сложными углеводами

Между простыми и сложными углеводами есть принципиальное различие которое важно понимать.
article_image 00:44

Много лет назад, после своего первого приезда в СССР, Адриано Челентано признался, что он очень боится летать самолётами

НО, ради возможности побывать в «загадочной России», где популярность его была даже выше, чем в Италии, он смог преодолеть свою фобию.

article_image 00:43

Китайцы выбрасывают дипломы и скупают лотереи из-за безработицы

Молодежь в Китае все меньше верит в успех, благодаря труду, и все больше в удачу.

article_image 00:42

Танцы резвых пенсионерок под кей-поп сильно замучили китайскую молодежь

У нас обычно старики жалуются на молодежь из-за шума, а в Китае существует противоположная проблема.