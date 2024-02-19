Житель Китая жил с иглой в голове два десятка лет

12:23 2024-02-19
Житель Китая жил с иглой в голове два десятка лет

Она застряла в артерии головного мозга после процедуры иглоукалывания, и мужчина стал терять память.

74-летний житель Китая обратился к медикам за помощью из-за проблем с памятью.

Как оказалось, эти проблемы были вызваны иглой в артерии головного мозга, попавшей туда во время иглоукалывания. Мужчина с ней прожил 20 лет, пишет Daily Mail.

Маленькая игла, застрявшая в артерии головного мозга, спровоцировала кровотечение (то есть псевдоаневризму), чем и были вызваны симптомы.

По словам родных мужчины, он 20 лет назад проходил процедуру иглоукалывания из-за мигрени. Медики полагают, что именно тогда игла и могла попасть в артерию, которая находится за глазом.

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Чтобы убрать иглу, пациенту вырезали часть черепа и воспользовались хирургическим микроскопом. Поврежденный иглой сосуд врачи закрыли маленьким металлическим зажимом.

Операция прошла успешно: мужчину уже через 10 дней после вмешательства отключили от аппарата ИВЛ. Но из-за осложнения, которое дала общая анестезия, у пациента развилась летальная инфекция легких, потому он прожил всего три недели после операции.

Это был первый описанный в медлитературе случай псевдоаневризмы, причиной которого стала игла для акупунктуры, уточняют китайские медики.

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