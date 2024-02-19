Житель Китая жил с иглой в голове два десятка лет

74-летний житель Китая обратился к медикам за помощью из-за проблем с памятью.

Как оказалось, эти проблемы были вызваны иглой в артерии головного мозга, попавшей туда во время иглоукалывания. Мужчина с ней прожил 20 лет, пишет Daily Mail.

Маленькая игла, застрявшая в артерии головного мозга, спровоцировала кровотечение (то есть псевдоаневризму), чем и были вызваны симптомы.

По словам родных мужчины, он 20 лет назад проходил процедуру иглоукалывания из-за мигрени. Медики полагают, что именно тогда игла и могла попасть в артерию, которая находится за глазом.