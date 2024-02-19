Американские врачи научились по походке определять болезни человека

13:54 2024-02-19
Американские врачи научились по походке определять болезни человека

Такой метод диагностики они считают перспективным, потому что он позволяет вовремя начать лечение или избежать возможных травм.

Оказывается, наша походка может многое рассказать о здоровье человека. Болезни, травмы, генетика, проблемы с ногами - все это напрямую влияет на движение. Человек может делать неравномерные шаги, волочить ноги, отмечают эксперты.

Однако и скорость ходьбы также может быть показателем здоровья. Она зависит от температуры тела, частоты пульса, дыхания, давления.

Но и это не все: оценка походки может предсказать грубые моторные задержки у детей, риск падения у пожилых людей. И даже (в сочетании со снижением когнитивных способностей) - риск развития деменции.

"Медленная походка может быть признаком преждевременной смертности, сердечно-сосудистых заболеваний или рака", - утверждают исследователи метаанализа, опубликованного в журнале Американской ассоциации медицинских директоров.

Метаанализ охватил 44 исследования, в которых приняли участие 101 945 человек.

Для людей, у которых есть определенные травмы, анализ походки может помочь скорректировать механику, которая может привести к ее повторению”, - сказал профессор ортопедии Университета Висконсин-Мэдисон доктор Брайан Хайдершайт.

По его словам, эти травмы часто связаны с напряжением костей, болью в колене, тазобедренном суставе и ахиллесовой тендинопатией. Последняя представляет собой болезненное состояние ахиллова сухожилия.

Профессиональный анализ также может указать на недостатки в движениях, которые при устранении могут улучшить скорость бега и улучшить точность движений.

Однако исправить походку слишком быстро, предупреждают медики, не получится: для этого нужны время и тренировки.

Совсем недавно к анализу походки людей стали привлекать искусственный интеллект. Пациенты загружают приложение OneStep на свой телефон, а затем кладут телефон в карман. Приложение отслеживает их передвижения, которые потом оценивают медицинские работники.

“Мы изучаем скорость походки, ритмичность (количество шагов в минуту), вариабельность скорости и ритма походки. А еще - длину шага, время нахождения обеих ног на земле, стойку и многое другое”, - сказала американский физиотерапевт и директор по клиническим операциям OneStep Стефани Уэйкман.

По словам Уэйкман, если у кого-то очень медленная скорость, но ритм очень высокий, а шаги очень короткие и время двойной опоры очень велико, это может свидетельствовать о риске заболеваемости болезнью Паркинсона.

Медики считают, что такая диагностика эффективна и получит распространение. 

Мобильность - это своего рода источник молодости. Если мы хотим поддерживать здоровье и хорошее качество жизни, мы должны быть очень обеспокоены нашей мобильностью”, - подытожила Уэйкман.

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