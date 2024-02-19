Американские врачи научились по походке определять болезни человека

Оказывается, наша походка может многое рассказать о здоровье человека. Болезни, травмы, генетика, проблемы с ногами - все это напрямую влияет на движение. Человек может делать неравномерные шаги, волочить ноги, отмечают эксперты.

Однако и скорость ходьбы также может быть показателем здоровья. Она зависит от температуры тела, частоты пульса, дыхания, давления.

Но и это не все: оценка походки может предсказать грубые моторные задержки у детей, риск падения у пожилых людей. И даже (в сочетании со снижением когнитивных способностей) - риск развития деменции.

"Медленная походка может быть признаком преждевременной смертности, сердечно-сосудистых заболеваний или рака", - утверждают исследователи метаанализа, опубликованного в журнале Американской ассоциации медицинских директоров.

Метаанализ охватил 44 исследования, в которых приняли участие 101 945 человек.

“Для людей, у которых есть определенные травмы, анализ походки может помочь скорректировать механику, которая может привести к ее повторению”, - сказал профессор ортопедии Университета Висконсин-Мэдисон доктор Брайан Хайдершайт.

По его словам, эти травмы часто связаны с напряжением костей, болью в колене, тазобедренном суставе и ахиллесовой тендинопатией. Последняя представляет собой болезненное состояние ахиллова сухожилия.

Профессиональный анализ также может указать на недостатки в движениях, которые при устранении могут улучшить скорость бега и улучшить точность движений.

Однако исправить походку слишком быстро, предупреждают медики, не получится: для этого нужны время и тренировки.

Совсем недавно к анализу походки людей стали привлекать искусственный интеллект. Пациенты загружают приложение OneStep на свой телефон, а затем кладут телефон в карман. Приложение отслеживает их передвижения, которые потом оценивают медицинские работники.

“Мы изучаем скорость походки, ритмичность (количество шагов в минуту), вариабельность скорости и ритма походки. А еще - длину шага, время нахождения обеих ног на земле, стойку и многое другое”, - сказала американский физиотерапевт и директор по клиническим операциям OneStep Стефани Уэйкман.

По словам Уэйкман, если у кого-то очень медленная скорость, но ритм очень высокий, а шаги очень короткие и время двойной опоры очень велико, это может свидетельствовать о риске заболеваемости болезнью Паркинсона.

Медики считают, что такая диагностика эффективна и получит распространение.

“Мобильность - это своего рода источник молодости. Если мы хотим поддерживать здоровье и хорошее качество жизни, мы должны быть очень обеспокоены нашей мобильностью”, - подытожила Уэйкман.