Какие буквы и почему навсегда исчезли из русского алфавита

Первый славянский алфавит датируется 863 годом нашей эры. Он насчитывал 46 букв, которые предложили Кирилл и Мефодий. Но с того времени русский язык изменился. И в Лету канули многие грамматические конструкции, слова и буквы.

В частности, сообщает Русская семерка, из книг пропала Ѵ(ижица). В русский алфавит она пришла из греческого, а упразднена после 1918 года. Ее сменила буква «В». Владимир Иванович Даль, в свою очередь, считал, что ижица отвечает еще и за «i».

Сегодня никто не вспомнит и про такую букву, как Ћ (гервь). Впрочем, и в те времена, когда она использовалась, гервь применялась в определенных случаях. Ее использовали в заимствованных словах - собственно, оттуда она, считают эксперты, и пришла.

Гервь также использовалась в речи и письме, когда человек хотел выразить сильную эмоцию. Сегодня вместо нее употребляют мягкую «Г».

По мнению исследователей, гервь имеет отношение к таким словам современного русского языка, как «герой», «геройский» и так далее.

Считается, что она породила и определения герба и геральдики. Такой вывод сделали ученые, выявив, что у нее есть еще одно звучание - дервь, которое ассоциируется с раскидистыми ветвями дерева, в том числе семейного.

Еще одна архаическая буква - Ѳ (фита). В русском дореволюционном алфавите она стояла на предпоследнем месте - перед ижицей. Встречалась фита в словах иностранного происхождения - география, кефир, фонарь, кафтан, манифест, трансформация.

Фиту заменили фертом. Но в 1918 году ферт превратился в современную «Ф».

ѣ (ять) - одна из бывших букв, о которой знают многие нынешние школьники и учителя. У нее богатая история. До 1918 года Ять использовалась в разных словах, но в отличном друг от друга виде.

Все правила для ее корректного использования знал только грамотный человек. В тот период русская грамматика не имела единых правил орфографии и пунктуации, и Ять отвечала на звук, подобный на переход от «И» и «Э».

Судьбу яти также решили в 1918 году, когда власти решили упростить русскую речь. Ближайший родственник этой буквы - «Е».