Над сиамскими близнецами Хилтон из Англии издевались, на них зарабатывали, а те хотели жить как все

Дейзи и Вайолет родились сиамскими близнецами в Англии в 1908-м году. Девочки в нижней части тела были соединены, но каждая имела свои органы. Их мать, незамужняя буфетчица Кейт Скиннер, решила, что это - ее наказание за внебрачную жизнь.

И за небольшую сумму опекунство над детьми отдала владелице бара Мэри Хилтон. А та сделала близнецов предметом заработка.

Когда Дейзи и Вайолет стукнуло 3 года, опекунша стала таскать их по карнавалам и ярмаркам, заставляла часами сидеть в баре на потеху выпившим посетителям.

Понимая, что нашла шикарный источник дохода, Хилтон стала возить подопечных по всей Британии, а также в Германию и Австрию. А в 1915 году предприимчивая барменша добралась с сиамскими близнецами до США.

Опекунша нередко ругала и даже била Дейзи и Вайолет, на них поднимали руки и кавалеры женщины. За любое непослушание или провинность девочек наказывали и морили голодом.

Когда тётушка Хилтон умерла, подростки Дейзи и Вайолет решили, что обрели свободу. Но увы: у них появились новые опекуны: дочь бывшей хозяйки Мэри Эдит и её муж - продюсер интермедий Мейер Мейерс.

Так в 20-ых годах близнецы стали звёздами Бродвея. Они выступали вместе с легендарными комиками Чарли Чаплиным и Бобом Хоупом. Но все баснословные по тем временам гонорары доставались не им, а их циничным «продюсерам».

Эдит и Мейер не только забирали все доходы девушек, они также полностью контролировали их личную жизнь. Сёстры чувствовали себя потерянными, у них не было друзей или возлюбленных. Вспоминая об этом периоде, они писали, что были одинокими, нищими и жили в рабстве.

Их жизнь изменилась, когда на выступлении близнецов побывал Гарри Гудини. Узнав о реальном положении сестер, артист посоветовал им бороться за свою свободу. Как оказалось, девушки даже не подозревали о том, насколько они знамениты и прибыльны.

В итоге в 1931 году адвокат Мартин Арнольд сумел добиться для 23-летних девушек юридической свободы от «продюсеров». Суд запретил Эдит и Мейеру даже приближаться к сёстрам и обязал выплатить денежную компенсацию размером в 100 тысяч долларов.

Дейзи и Вайолет поселились в отеле и радовались свободе. Обретя самостоятельность, они смогли открыть для себя и любовь. Обе даже вышли замуж, однако неудачно.

Первым избранником Вайолет стал дирижёр театра Морис Ламберт. Пара хотела расписаться, но им отказали: мол, это аморально, неприлично и почти двоеженство. Устав бороться с общественным осуждением, жених разорвал с Вайолет отношения.

Но в 1936 году девушка опять попыталась обрести личное счастье, её избранником стал артист Джеймс Мур. Но тот спустя 2 месяца аннулировал брак, заявив, что таким образом хотел прославиться.

У Дейзи было что-то похожее. Она в 1941-ом тоже вышла замуж, но через десять дней танцор Гарольд Эстепа подал на развод.

Вайолет и Дейзи продолжали выступать в театрах и ночных клубах, снялись в фильме про «необычных» людей и документальной истории про себя. Вышла в свет и их автобиография «Жизнь и любовь сестёр Хилтон».

Однако со временем интерес к сестрам пропал, а зарабатывать стало труднее. Близняшки пробовали открыть киоск с хот-догами, но дело не пошло. В 1962 году их взяли на работу в трейлерный парк, где сёстры мыли полы, выставляли на полки товар и занимались иной несложной работой.

В 1969 году в 60-летнем возрасте Дейзи и Вайолет умерли от гонконгского гриппа.