Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

Поскольку существует риск поломки карточки в процессе, рекомендуется взять старую и ненужную.

Подойдет любая стандартная карточка, скидочная или банковская.

Ею можно аккуратно очистить снег или наледь с лобового стекла авто. Весь процесс не займет у вас много времени.

Поцарапать стекло вы тоже можете не бояться.

Пластик достаточно тонкий, чтобы не оставить повреждений на стекле машины.

Но изначально стоит завести авто и направить обдув на стекла.