Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

Поскольку существует риск поломки карточки в процессе, рекомендуется взять старую и ненужную.
Подойдет любая стандартная карточка, скидочная или банковская.
Ею можно аккуратно очистить снег или наледь с лобового стекла авто. Весь процесс не займет у вас много времени.
Поцарапать стекло вы тоже можете не бояться.
Пластик достаточно тонкий, чтобы не оставить повреждений на стекле машины.
Но изначально стоит завести авто и направить обдув на стекла.
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