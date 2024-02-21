Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

14:20 2024-02-21
Скребок потерялся, убирать наледь с лобового стекла машины поможет скидочная карточка

Очистить лобовое стекло при отсутствии специального скребка поможет обычная пластиковая карточка.

Поскольку существует риск поломки карточки в процессе, рекомендуется взять старую и ненужную.

Подойдет любая стандартная карточка, скидочная или банковская.

Ею можно аккуратно очистить снег или наледь с лобового стекла авто. Весь процесс не займет у вас много времени.

Поцарапать стекло вы тоже можете не бояться.

Пластик достаточно тонкий, чтобы не оставить повреждений на стекле машины.

Но изначально стоит завести авто и направить обдув на стекла.

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