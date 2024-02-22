Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

Это ставит город на путь к 845 смертельным случаям от передозировки в 2023 году, сообщила San Francisco Chronicle, что намного превысит рекордные 725 в 2020 году.

Местный дилер рассказал the Chronicle, что наркоманы вольны принимать свои собственные решения.

"Мне наплевать на передозировки", - сказал репортеру Chronicle дилер средних лет, передавая фентанил женщине за 10 долларов.

И добавил:

Ты сам выбираешь, засунуть это дерьмо себе в рот. Это твое дело. Мне нужно зарабатывать свои деньги.