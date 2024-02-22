Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

14:47 2024-02-22
Сан-Франциско на пути к рекорду смертности от передозировки, наркоманы умирают на улицах

Согласно недавнему отчету главного судмедэксперта Сан-Франциско, с 1 января по 31 августа в Золотом городе произошло 563 смертельных случая от передозировки.

Это ставит город на путь к 845 смертельным случаям от передозировки в 2023 году, сообщила San Francisco Chronicle, что намного превысит рекордные 725 в 2020 году.

Местный дилер рассказал the Chronicle, что наркоманы вольны принимать свои собственные решения.

"Мне наплевать на передозировки", - сказал репортеру Chronicle дилер средних лет, передавая фентанил женщине за 10 долларов.

И добавил:

Ты сам выбираешь, засунуть это дерьмо себе в рот. Это твое дело. Мне нужно зарабатывать свои деньги.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
14:48

Эльза Ли

Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Надир-ага был одним из главных евнухов при дворе султана Абдул Хамида, а после революции стал успешным бизнесменом.
Антон Райт
14:46

Антон Райт

Борода 32-летнего Лэнса Вутона из Кентукки его гордость и заработок

Борода 32-летнего Лэнса Вутона из Кентукки его гордость и заработок

Он обладатель невероятно длинной и густой бороды, длина его бороды составляет 76 см.
Игнат Ветров
14:45

Игнат Ветров

Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

Мэри и Джейк, в браке более 70 лет, хотя ее отец был против

Семья Мэри отказалась от неё после того, как она вышла замуж за Джейка, её настоящую любовь, в 1948 году. Прошло семь десятков лет, а они всё ещё безумно счастливы вместе.
Марина Смирнова
12:54

Марина Смирнова

После пересадки в грунт баклажаны гибнут: в чем проблема

После пересадки в грунт баклажаны гибнут: в чем проблема

Разберемся в тонкостях выращивания рассады баклажанов и в основных причинах ее гибели.
Марина Смирнова
12:23

Марина Смирнова

Объясняем, почему линя называют царской рыбой

Объясняем, почему линя называют царской рыбой

В Европе этот вид рыбы - распространенный представитель речной и озерной фауны.
Марина Смирнова
12:09

Марина Смирнова

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Ферма XXI века: как производят белок из насекомых

Не только человеку нужен животный белок, в большом объеме он необходим и для домашних питомцев, добыть белок можно из насекомых.
article_image 14:44

Басков открыл секрет, какая женщина сможет стать его женой

Николай Басков никак не женится и не заведет детей. Вместе с тем, он прекрасно знает, какими качествами должна обладать женщина, чтобы стать его женой.

article_image 14:44

Защита помидоров от перегрева в теплице: какие меры следует предпринять

Теплолюбивость таких растений, как помидоры не означает, что они готовы полноценно расти при самой высокой температуре.

article_image 14:44

Сода поможет вырастить урожай крупных болгарских перцев

Болгарский перец - привередливое растение, но дачники со стажем знают, как добиться получения щедрого урожая крупных овощей.