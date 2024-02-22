Из дворцового евнуха в молочные магнаты: редкая удача Надира-аги

Известно, что именно Надир-ага показал мятежникам, ворвавшимся во дворец во время захвата власти в Турции, местонахождение сокровищницы.
Его наградили деньгами и отпустили, а потом евнуху несказанно повезло.
Он стал владельцем стада из 40 коров, которое предназначалось для султанского семейства.
Надиру-аге удалось достичь соглашения с новыми властями о том, что он будет производить молоко для малоимущих.
Так, Надир-ага стал первым в Турции, кто наладил выпуск бутилированного молока.
Со временем он разбогател, купил еще два магазина, большой дом в районе Гезтепе, и дожил в достатке до 79 лет.
Сейчас там даже есть улочка его имени: Надир Ачикалык.
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