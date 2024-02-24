Король Швеции Адольф Фредерик скончался после того, как смешал в своем желудке много разных продуктов

Неудивительно, что после такой трапезы у монарха начались серьезные проблемы с пищеварением, которые и привели его к смерти.
Его кончина искренне расстроила подданных, поскольку он был доброжелательным человеком и прекрасным семьянином.
Неудивительно, что после такой трапезы у монарха начались серьезные проблемы с пищеварением, которые и привели его к смерти.
Его кончина искренне расстроила подданных, поскольку он был доброжелательным человеком и прекрасным семьянином.
Пользователи интернета нашли разницу в окрасе лап пса в 1999-м году и на последних фото. Сомнения высказывают также ветеринары.
Житель Британии хочет проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__