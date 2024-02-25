Перечень продуктов, полезных для поджелудочной железы

Специалист посоветовала включить в рацион филе курицы, нежирное молоко, натуральные йогурты, а также овощи, ягоды, бобовые и цельнозерновые продукты.

Отдавать предпочтение в питании следует белковым и нежирным продуктам и пище с богатым содержанием антиоксидантов, это темные листовые овощи, морковь и синие и фиолетовые ягоды.

Готовить пищу надо на пару или отваривать, это позволит многократно снизить нагрузку на поджелудочную и не потребует от нее больших усилий для переваривания еды.

Шарапова добавила: следует ограничить употребление колбасных изделий, субпродуктов, сладких напитков и жареного.