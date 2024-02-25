Перечень продуктов, полезных для поджелудочной железы

13:50 2024-02-25
Перечень продуктов, полезных для поджелудочной железы

Главный врач ГКБ им. В. Виноградова Ольга Шарапова перечислила полезные для поджелудочной железы продукты.

Специалист посоветовала включить в рацион филе курицы, нежирное молоко, натуральные йогурты, а также овощи, ягоды, бобовые и цельнозерновые продукты.

Отдавать предпочтение в питании следует белковым и нежирным продуктам и пище с богатым содержанием антиоксидантов, это темные листовые овощи, морковь и синие и фиолетовые ягоды.

Готовить пищу надо на пару или отваривать, это позволит многократно снизить нагрузку на поджелудочную и не потребует от нее больших усилий для переваривания еды.

Шарапова добавила: следует ограничить употребление колбасных изделий, субпродуктов, сладких напитков и жареного.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
15:51

Марина Смирнова

Когда на Руси появилось увлечение семечками

Когда на Руси появилось увлечение семечками

Сегодня Российская Федерация является мировым лидером по производству подсолнечника, а когда-то люди вообще не знали, что это такое.
Марина Смирнова
15:31

Марина Смирнова

Почему Булгаков не хотел иметь детей: на то была веская причина

Почему Булгаков не хотел иметь детей: на то была веская причина

У известного русского писателя никогда не было детей, на это решение повлияло одно происшествие в его жизни.
Марина Смирнова
14:21

Марина Смирнова

Формируем томаты разной высоты: советы огородников

Формируем томаты разной высоты: советы огородников

Не все огородники знают, как улучшить урожайность томатов, и довольствуются небольшим числом плодов, которые удается собрать.
Марина Смирнова
13:35

Марина Смирнова

Почему сейчас подростки чаще страдают от нарушений сна

Почему сейчас подростки чаще страдают от нарушений сна

Фастфуд и газированные напитки приводят к проблемам со сном, чаще всего это отмечается у тинейджеров.
Марина Смирнова
11:02

Марина Смирнова

Что означают цифры с процентами на хозяйственном мыле

Что означают цифры с процентами на хозяйственном мыле

Хозяйственное мыло было популярно у наших бабушек, однако оно и сегодня очень актуально в домашнем быту.
Марина Смирнова
10:50

Марина Смирнова

Медовый сироп - лучшее средство для приманивания в огород пчел

Медовый сироп - лучшее средство для приманивания в огород пчел

Всем садоводам и огородникам прекрасно известно, что лучшими опылителями для растений являются пчелы.
article_image 13:13

Камчатская долина гейзеров в Кроноцком заповеднике

Если вы давно мечтали о Исландии, но сейчас туда совершенно никак, то у России тоже есть альтернатива - Камчатка.

article_image 13:13

Интересное, что могли и не знать: Почему "СПАМ" так называется?

Изначально, спамом называли консервы от компании Hornel Foods. Американская фирма была очень настойчива, даже назойлива, в своей рекламе.

article_image 13:13

Руководитель BlackRock Ларри Финк заявил, что Bitcoin не в состоянии заменить фиатные валюты

Генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк считает, что криптовалюты не смотря на свою перспективность, вряд ли заменят национальные валюты.