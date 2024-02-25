Формируем томаты разной высоты: советы огородников

Сроки формирования томатов:

Начинать формирование томатов лучше, как только на растении появляются первые 2-3 цветочные кисти.

Как много листьев надо обрезать:

Надо убрать все листья снизу томата, чтобы между растением и почвой была возможность циркуляции воздуха.

Растущие внутрь или соприкасающиеся между собой листья тоже лучше обрезать. Можно из двух листьев выбрать один, а другой оставить.

Можно ли оставить у томата некоторые пасынки:

Иногда томаты формируют в два или в три стебля, оставляя пару нижних пасынков. Однако подобное формирование благоприятно для урожая только у низкорослых или высокорослых мелкоплодных томатов.

Для остальных сортов урожай, если и будет, но некачественный и малочисленный.

Надо ли формировать все томаты одинаково:

Нет. Формирование томатов зависит от сорта: есть высокорослые или низкорослые, крупноплодные или мелкоплодные. Низкорослые мелкоплодные томаты можно оставить и вовсе без формирования, удаляя лишь листья, касающиеся земли и загущающие крону.

Ведь эти сорта сами собой смогут образовать аккуратный шароподобный кустик со множеством плодов.

Нужна ли подвязка низкорослым томатам:

Если речь не идет о карликовых сортах, то остальные низкорослые помидоры нужно подвязывать. Иначе они не дадут хороших плодов.

Главное внимание надо уделять верхнему пасынку. Если видна макушка, а не пасынок, то томат — высокорослый и еще будет расти ввысь.

А если верх томата заканчивается цветочной кистью, то это низкорослый, полудетерминантный или детерминантный сорт. И он закончит формировать плоды через несколько недель.