Лучшие сорта урожайных и вкусных низкорослых томатов

Большая мамочка - сорт с высокой урожайностью, он неприхотлив, не боится перепадов температур, выдерживает небольшую полутень.

Томат хорош для свежих салатов, засолки, консервирования, томатного сока.

В кисти насчитывается до 4-6 круглых плодов. У плодов тонкая кожица, мякоть плотная, не водянистая, очень нежная.

Сорт Ласковый мишка не боится перепадов температуры, легко адаптируется к плохим погодным условиям, проявляет стойкость к фитофторе, не растрескивается.

Кустики будут невысокими, первый урожай готов к уборке урожая по истечению трёх месяцев после всходов.

У плодов кожица очень крепкая, сами плоды имеют круглую форму, сочные, гладкие с хорошим вкусом и приятным ароматом.

Хлебосольный томат хорошо произрастает на любых участках, даже в тени. Вести его надо в 2-3 стебля. Можно из зрелых плодов брать свои семена для посадки в следующий сезон.

На вкус сладкие, хорошо идут на заготовки. Плоды мясистые, имеют великолепный вкус, хороши для свежих салатов, соусов, томатных соков.