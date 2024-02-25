Что может случиться, если случайно наступить на рыбу-дракона

22:59 2024-02-25
Что может случиться, если случайно наступить на рыбу-дракона

Несколько лет назад у Южного берега Крыма наблюдались "атаки" дракона на людей, отдыхающие при этом плавали, а не ходили по дну.

Если любите во время купания походить по песочному дну - обуйте на всякий случай плавательную обувь.

Дракон днём обычно держится далеко от берега, ночью - подходит близко. 

Что предпринять, если вы случайно наступили на дракона:

Укол дракона по ощущениям похож на обычный укол иголкой.

Сразу выходите не берег и внимательно осмотрите место, в котором "кольнулись". Если участок начинает жечь и пульсировать - сразу обращайтесь в скорую.

Яд дракона:

Если наступаете ногой, или кольнулись пальцем руки, спустя 3-5 мин начинается пульсирующая боль, поднимается давление, возникает головокружение.

Минут через 7 развивается аритмия сердца, через 10 мин распухает место, где ужалил дракончик, через 15 - боль в месте "укола" сильная, постоянная.

Вот это длится минут 30, только потом постепенно начинает "отпускать".

Снимает боль горячая проточная вода, но как только руку или ногу убираете из-под струи - боль моментально возвращается. Этот случай средней степени тяжести.

На рыбалке это случается либо по не знанию либо по не осторожности. Если вы уже "укололись", что делать:

  • Выдавить яд.
  • Вызвать скорую.

Аллергикам и людям с проблемным здоровьем всегда нужно быть осторожными во время купания в море.

Реакция организма на яд этих рыб у всех разная, у кого-то боль проходит через полчаса, другие мучаются от боли неделю - вторую. 

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Антон Райт

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