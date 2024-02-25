Что может случиться, если случайно наступить на рыбу-дракона

Если любите во время купания походить по песочному дну - обуйте на всякий случай плавательную обувь.
Дракон днём обычно держится далеко от берега, ночью - подходит близко.
Что предпринять, если вы случайно наступили на дракона:
Укол дракона по ощущениям похож на обычный укол иголкой.
Сразу выходите не берег и внимательно осмотрите место, в котором "кольнулись". Если участок начинает жечь и пульсировать - сразу обращайтесь в скорую.
Яд дракона:
Если наступаете ногой, или кольнулись пальцем руки, спустя 3-5 мин начинается пульсирующая боль, поднимается давление, возникает головокружение.
Минут через 7 развивается аритмия сердца, через 10 мин распухает место, где ужалил дракончик, через 15 - боль в месте "укола" сильная, постоянная.
Вот это длится минут 30, только потом постепенно начинает "отпускать".
Снимает боль горячая проточная вода, но как только руку или ногу убираете из-под струи - боль моментально возвращается. Этот случай средней степени тяжести.
На рыбалке это случается либо по не знанию либо по не осторожности. Если вы уже "укололись", что делать:
- Выдавить яд.
- Вызвать скорую.
Аллергикам и людям с проблемным здоровьем всегда нужно быть осторожными во время купания в море.
Реакция организма на яд этих рыб у всех разная, у кого-то боль проходит через полчаса, другие мучаются от боли неделю - вторую.
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