Как ловить хариуса на озере: советы бывалых рыболовов

В тихие вечерние дни во время вылета насекомых хариус и сиг выдают себя многочисленными кругами на поверхности. Такие места следует запоминать - там стоит искать хариуса и в дневные часы.

Хариус питается нон-стоп, даже после нереста начинает питаться через день-два. Много энергии требуется для его образа жизни.

Хариус постоянно ориентируется на кормовой объект превалирующий в моменте.

Когда погода меняется и вылет насекомых прекращается, хариус перестраивается на поиск донных рачков или ручейников, а значит меняет горизонт и места охоты.

Рыболов должен менять тактику и приманки. Отреагировать своевременно не всегда удается - создается впечатление, что хариуса нет или он не клюет.

Но стоит поймать одного и вы видите, что желудок под завязку набит пищей. Значит хариус активно кормится даже во время бесклевья.

Это ценнейшая информация! Можно поступить так, вскрыть первого пойманного хариуса и изучаю рацион питания.

Как правило желудок забит чем-то одним. Это могут быть муравьи, ручейники в домиках или не знакомые насекомые, но вы видите их цвет и размер и значит сможете верно подобрать приманку.

Ориентируемся на направление ветра. С переменной рациона питания хариус меняет и дислокацию .

Нет - он не мигрирует далеко, помните об этом! Он всегда здесь. Но ищите его выше, глубже, левее, правее, дальше или ближе.

Ветер - важная составляющая при ловле хариуса, которую рыболов должен учитывать, если мечтает быть с достойным уловом.

Против ветра вы не сможете качественно и далеко закинуть легкую приманку. Кидать придется по ветру, а значит и лодку выставляйте с этим учетом.

Ветер создает движение воды и ветер создает волну. Волна смывает с прибрежных утесов насекомых, вымывает из-под камней жуков и личинок - всё это объект питания для хариуса.

Вода перекатывается через длинную прибрежную косу выдающуюся от острова? Хариус на косе - он подбирает упавших в воду насекомых, которых приносит вновь приходящая волна.

В такие моменты хариуса не стоит искать на мелководных участках.

Он пуглив и в отсутствии ряби видит ваши взмахи далеко и затаивается, на поверхности не так много насекомых. Хариус в такие моменты питается у дна. Мелкую вертушку заглубить на 3- 4 метра не удастся.

Выходом может быть ловля на нимфы и различные мокрые мушки. Правда, подобрать проводку под глубину и выбрать приманку в таких случаях оказывается сложнее.