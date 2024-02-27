Какие ошибки нельзя допускать, чтобы избежать появления камней в почках

Вода помогает почкам очищать организм от продуктов метаболизма, которые и превращаются в камни. Нельзя заставлять организм испытывать дефицит жидкости.

Употребление большого количества газированных напитков - еще один тревожный фактор. Они содержат фосфорную кислоту, которая способствует образованию камней.

Под запретом употребление красного мяса в больших количествах. В красном мясе много пуринов, которые активизируют производство мочевой кислоты и провоцируют образование камней.

Большое количество сахара в рационе - большая проблема. Еда с высоким содержанием сахара и фруктозы создает благоприятную среду для образования камней.

Избегайте недостатка кальция. Уменьшение кальция в меню приводит к увеличению количества оксалатов в организме, что постепенно вызывает мочекаменную болезнь.

Использование жестких белковых диет может вредить здоровью. Они увеличивают уровень мочевой кислоты в крови, повышая риск образования уратных камней.