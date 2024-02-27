Что будет, если вы начнете есть всего один банан в день

Бананы для психического здоровья:
Этот тропический плод богат триптофаном, который в дальнейшем превращается в серотонин. Обычно дефицит серотонина в мозге приводит к депрессии.
Фактически, дефицит серотонина связан с несколькими психологическими симптомами, включая депрессию и беспокойство.
Помогают убирать вес:
Если пытаетесь похудеть, то рекомендуем попробовать бананы. Поскольку они содержат 3 грамма клетчатки и всего 100 калорий на порцию, они являются отличным выбором в качестве закуски, если стремитесь похудеть.
Бананы помогают чувствовать себя сытым и контролировать тягу к еде. Также они обеспечивают около 12 процентов ежедневного потребления клетчатки.
Бананы нужны для мозга:
Эти фрукты богаты калием и магнием. Они медленно высвобождают энергию, заставляя мозг бодрствовать и, в свою очередь, помогают лучше сосредоточиться.
Для силы костей:
Так как они помогают увеличить усвоение кальция, бананы на самом деле делают кости более крепкими и здоровыми.
Сколько бананов надо есть в день:
Одного банана более чем достаточно, чтобы получить необходимую смесь питательных веществ и волокон. Так как фрукт является легкой закуской, отлично подходит до и после тренировки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__