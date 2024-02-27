Что будет, если вы начнете есть всего один банан в день

10:45 2024-02-27
Что будет, если вы начнете есть всего один банан в день

Этот фрукт - самый лучший источник калия и содержит много питательных веществ, он на самом деле один из самых здоровых продуктов в рационе.

Бананы для психического здоровья:

Этот тропический плод богат триптофаном, который в дальнейшем превращается в серотонин. Обычно дефицит серотонина в мозге приводит к депрессии.

Фактически, дефицит серотонина связан с несколькими психологическими симптомами, включая депрессию и беспокойство.

Помогают убирать вес:

Если пытаетесь похудеть, то рекомендуем попробовать бананы. Поскольку они содержат 3 грамма клетчатки и всего 100 калорий на порцию, они являются отличным выбором в качестве закуски, если стремитесь похудеть.

Бананы помогают чувствовать себя сытым и контролировать тягу к еде. Также они обеспечивают около 12 процентов ежедневного потребления клетчатки.

Бананы нужны для мозга:

Эти фрукты богаты калием и магнием. Они медленно высвобождают энергию, заставляя мозг бодрствовать и, в свою очередь, помогают лучше сосредоточиться.

Для силы костей:

Так как они помогают увеличить усвоение кальция, бананы на самом деле делают кости более крепкими и здоровыми.

Сколько бананов надо есть в день:

Одного банана более чем достаточно, чтобы получить необходимую смесь питательных веществ и волокон. Так как фрукт является легкой закуской, отлично подходит до и после тренировки.

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