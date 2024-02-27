Полиция США пополнила свой автопарк конфискованным у наркодилера C8 Corvette

18:51 2024-02-27
Полиция США пополнила свой автопарк конфискованным у наркодилера C8 Corvette

На нем планируется ездить на мероприятия в школы и другие учреждения, чтобы укрепить отношения людей с полицией в социальном ключе.

Полиция Панама-Сити-Бич с гордостью продемонстрировала свой Corvette Stingray 2022 года выпуска, который был изъят у жителя Джорджии. Автомобиль пополнил автопарк служебных машин, что подтверждает наклейка “Изъято для обслуживания” на двери, сообщает Уahoo.com.

Издание уточняет, что C8 Corvette был изъят у мужчины, которого, по словам полиции, в прошлом году поймали на контрабанде наркотиков. 

Теперь машина - собственность полицейского управления. C8 будет задействован как автомобиль для общественных связей. На нем планируется ездить на мероприятия в школы и другие учреждения, чтобы укрепить отношения людей с полицией в социальном ключе.

Другие полицейские департаменты аналогичным образом пополнили свои автопарки корветами Хеллкэтами, Камаро и другими. При этом не все жители штата оценивают такого рода решения положительно. 

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