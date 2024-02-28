Американская пара стала жертвой бежавших заключенных, захвативших их яхту на Карибах

Американскую супружескую пару похитили трое заключенных на карибском острове Гренада.

Заключенные сбежали из-под стражи 18 февраля и на следующий день захватили яхту, где находились Кэти Брандел и Ральф Хендри, уточняет Уahoo.com.

Комиссар полиции Дон Маккензи считает, что муж и жена, скорее всего, погибли. По его словам, во время пути из Гренады в Сент-Винсент заключенные избавились от американцев.

В последний раз супругов видели в ночь, когда заключенные сбежали. Позже было установлено, что их лодка покидала Гренаду с необычной скоростью.

Полиция Сент-Винсента и Гренадин задержала беглецов.

30-летний Рон Митчелл, 19-летний Тревон Робертсон и 25-летняя Абита Станислаус содержались в полицейском участке по обвинению в ограблении с применением насилия. Митчеллу также предъявлены обвинения в изнасиловании, попытке изнасилования и непристойном нападении.

Полиция Сент-Винсента сообщила в заявлении, что они обнаружили судно без тел, но с разбросанными по палубе предметами и возможной кровью на борту.

Суперинтендант полиции Сент-Винсента Джуниор Симмонс сказал, что, хотя пара считается погибшей, расследование и поиск пропавших без вести лиц продолжаются.