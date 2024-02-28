Одиночество сокращает жизнь больше, чем алкоголизм или ожирение

Психологи из Университета Бригама Янга в США вычислили формулу долголетия. И она оказалась намного проще, чем можно было бы предположить, пишет Русская семерка.

Исследования показали, что обычно дольше живут и реже болеют те люди, которые получают регулярную социальную поддержку. Проще говоря - неодинокие.

Эксперты проанализировали множество данных, полученных в результате ранее проводимых исследований. В целом была изучена информация о почти 4 миллионах жителей Америки и других стран.

В итоге оказалось, что продолжительность жизни ниже у граждан, живущих в одиночестве. А те, у кого есть родные и друзья, даже при наличии хронических и смертельных заболеваний живут дольше.

По стастистике, одиночество сокращает жизнь сильнее, чем даже лишний вес, курение или регулярный прием алкоголя.

Как показали исследования, наличие больших социальных контактов сокращает риск преждевременной смерти почти вдвое. А одиночество, наоборот, - повышает его. Дело в том, что за десятки тысяч лет эволюции человек превратился в социальное существо, которое нуждается в общении.

«Контакты с окружающими нужно рассматривать как фундаментальную потребность человека, имеющую ключевое значение для выживания и удовлетворения жизнью», - пояснила один из авторов исследования, психолог Джулианна Холт-Лунстад.

Одиночество вредно как само по себе, так и как причина ряда пагубных привычек. Скажем, пристрастие к алкоголю нередко и появляется на фоне одиночества.

Не имея любимого или близкого человека и регулярного общения, люди также начинают меньше следить за собой, мало уделять внимания собственному здоровью, гигиене, занятиям спортом и так далее. В случае внезапных приступов либо травм одинокий человек тоже имеет меньше шансов выжить.

Ученые в итоге создали алгоритм долгой жизни, включающий регулярное общение. Они советуют хотя бы раз в неделю собираться за обеденным столом.

А при невозможности личной встречи - общаться в соцсетях и мессенджерах, путешествовать, ходить по магазинам, присутствовать на важных моментах в жизни друзей. Это поможет обеспечить себя позитивными эмоциями и продлить жизнь себе и друзьям.