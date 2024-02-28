Жительница Ирландии из-за фото с елкой лишилась 800 тысяч долларов

Молодая ирландка потеряла 800 тысяч долларов из-за снимка, на котором она бросает елку, пишет Газета.ру.

Начало этой истории уходит корнями в 2017-й год, когда Камилла Грабска попала в ДТП и стала жаловаться на сильные боли в шее и спине. По словам пострадавшей, по этой причине она в течение 5 лет не могла работать.

После аварии девушка уволилась с работы и жила на пособие по инвалидности, которое ей выплачивала страховая компания.

Все это продолжалось до того момента, пока сотрудники страховой компании не увидели в соцсетях фото Камиллы, где она во время местных соревнований в 2018-м году бросает елку.

Более того - Грабска даже выиграла состязание, метнув дальше всех зеленое дерево. И все это - невзирая на «постоянные боли».

Страховщики после этого подали на свою клиентку в суд. Аргументировав иск тем, что Грабска незаконно получала пособия, и на самом деле могла работать, а о своем состоянии просто врала.

Камилла отрицала инсценировку травмы, но суд в феврале 2024-го года удовлетворил требование истца и обязал Камиллу выплатить компании 800 тысяч долларов.