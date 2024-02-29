"Радитор"- энергетик из прошлого, который был опасен для жизни

14:01 2024-02-29
"Радитор"- энергетик из прошлого, который был опасен для жизни

Появились эти напитки не вчера, а еще 100 лет назад и мы хотим вам рассказать о самом первом, который был запатентован и сертифицирован в США.

Энергетический напиток «Радитор» был представлен в 1918 году брендом Bailey Radium Laboratories из Нью-Джерси, США. В состав продукта входили всего три простых компонента и никаких Е и прочих усилителей вкуса и красителей:

1. 1/3 дистиллированной воды.
2. 1/3 Изотоп Радия 226.
3. 1/3 Изотоп Радия 228.

Учитывая два последних компонента, совсем неудивительно, что напиток был представлен на рынке под многозначительными слоганами «Вечное сияние!» и «Поднимет даже мертвого!»

В то время заряд бодрости на весь день мало кого интересовал, основным назначением этого адского коктейля было повышение потенции у мужчин. Напиток стоил немало, оценить его действие могли только очень обеспеченные люди.

Одним из таких богачей, неравнодушных к своему мужскому здоровью, был Ибэн Байерс. Миллионер, красавец, профессиональный игрок в гольф и гроза женщин был любителем инноваций и пристально следил за пищевыми и фармацевтическими новинками.

Не прошел мимо него и «Радитор», создатели которого обещали бодрость, задор и железную потенцию. Ибэн был наследником Александра Байерса, сталелитейного магната, поэтому цена напитка его совсем не пугала.

Видимо, создатели энергетика не врали, потому что Байерс стал верным фанатом «Радитора». Плейбой и атлет умудрился выпить полторы тысячи бутылочек с изотопом радия пока не заметил какой-то подвох. В 1932 году многолетний потребитель напитка умер мучительной смертью от разжижения костей черепа.

Хоронили Ибэна Байерса в свинцовом гробу, ведь излучение от него могло превратить кладбище в зону отчуждения на несколько веков. После этого случая компания Bailey Radium Laboratories прекратила выпуск «взрывного энергетика» и закрылась. Точное количество жертв первого в мире сертифицированного энергетика осталось неизвестным. 

Марина Смирнова
18:06

Марина Смирнова

Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Толщина песка в пустыне – величина, которая все время меняется

Песок в пустыне занимает меньшую долю от всей площади, территории могут быть каменистые, галечные, песчано-галечные и солончаковые.
Марина Смирнова
18:02

Марина Смирнова

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

По какой причине огурцы в теплице желтеют и отваливаются

Если во время увидеть пожелтение, огурцы можно спасти, экстренно приняв нужные меры, советует эксперт.
Марина Смирнова
17:56

Марина Смирнова

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Как удобрять гортензию для пышного цветения

Декоративное растение прижилось в средней полосе и даже Сибири и стало очень популярным среди цветоводов.
Марина Смирнова
17:45

Марина Смирнова

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Приехавший в США постсоветский человек от некоторых вещей испытает культурный шок

Даже те русские, которые долго жили в США, не перестают удивляться многим устоявшимся американским привычкам.
Марина Смирнова
17:15

Марина Смирнова

Полезные и вредные свойства тунца

Полезные и вредные свойства тунца

Тунец - это рыба семейства скумбриевых, хищник, питающийся мелкими креветками, осьминогами, глубоководным планктоном.
Марина Смирнова
16:55

Марина Смирнова

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Что случится с организмом при отказе от сигарет

Заядлому курильщику сложно решиться на кардинальный шаг — полностью завязать с вредной привычкой.
Марина Смирнова
16:42

Марина Смирнова

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

Как продавцы обманывали покупателей в царской России

В дореволюционной России подделки были очень изощренные, в продукты добавляли такие неожиданные компоненты, как дорожная пыль, мышьяк, известка, глина или ртуть.