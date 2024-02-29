"Радитор"- энергетик из прошлого, который был опасен для жизни

Энергетический напиток «Радитор» был представлен в 1918 году брендом Bailey Radium Laboratories из Нью-Джерси, США. В состав продукта входили всего три простых компонента и никаких Е и прочих усилителей вкуса и красителей:

1. 1/3 дистиллированной воды.

2. 1/3 Изотоп Радия 226.

3. 1/3 Изотоп Радия 228.

Учитывая два последних компонента, совсем неудивительно, что напиток был представлен на рынке под многозначительными слоганами «Вечное сияние!» и «Поднимет даже мертвого!»

В то время заряд бодрости на весь день мало кого интересовал, основным назначением этого адского коктейля было повышение потенции у мужчин. Напиток стоил немало, оценить его действие могли только очень обеспеченные люди.

Одним из таких богачей, неравнодушных к своему мужскому здоровью, был Ибэн Байерс. Миллионер, красавец, профессиональный игрок в гольф и гроза женщин был любителем инноваций и пристально следил за пищевыми и фармацевтическими новинками.

Не прошел мимо него и «Радитор», создатели которого обещали бодрость, задор и железную потенцию. Ибэн был наследником Александра Байерса, сталелитейного магната, поэтому цена напитка его совсем не пугала.

Видимо, создатели энергетика не врали, потому что Байерс стал верным фанатом «Радитора». Плейбой и атлет умудрился выпить полторы тысячи бутылочек с изотопом радия пока не заметил какой-то подвох. В 1932 году многолетний потребитель напитка умер мучительной смертью от разжижения костей черепа.

Хоронили Ибэна Байерса в свинцовом гробу, ведь излучение от него могло превратить кладбище в зону отчуждения на несколько веков. После этого случая компания Bailey Radium Laboratories прекратила выпуск «взрывного энергетика» и закрылась. Точное количество жертв первого в мире сертифицированного энергетика осталось неизвестным.