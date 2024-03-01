Жительница Британии обнаружила в собственном доме капсулу времени с Библией и деньгами

Жительница Британии обнаружила под половицами собственного дома капсулу времени, которой 103 года, пишет Mirror. По словам англичанки, она была очень рада прикоснуться к истории.

Как рассказала изданию Мэдлин Гудвин, внутри металлического ящика хранились пенни 1901 года, а также пачка сигарет, Библия, шляпа и письмо. Кроме того, женщина узнала, что у этой "посылки" из прошлого есть целая история, отсчет которой ведется более века.

Когда Гудвин продавала в интернете стол, с ней связалась покупательница. И выяснилось, что женщина ранее тоже жила в этом доме. Она рассказала Мэдлин, что предыдущие жители пополняют капсулу для следующих.

«Дом принадлежал ее семье в течение 130 лет - с момента постройки здания в 1890 году и до его продажи в 2007 году», — уточнила Гудвин.

По словам британки, она с мужем подумывает о том, что они тоже могут добавить что-то в данную коллекцию.

«Мы можем оставить USB-накопитель с изображениями и песнями», - полагает женщина.