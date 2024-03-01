Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Чтобы туя была пушистой, пышной, имела хвою яркого насыщенного цвета, не желтела, надо создать определенные условия жизни для растения:

достаточное освещение;

хорошо проницаемая дренированная почва;

отсутствие излишнего внимания (постоянные подкормки и поливы);

достаток питания;

слабокислый грунт.

Подкормка туи лимонной кислотой решает сразу несколько проблем и поддерживает здоровый декоративный вид растений.

Туи предпочитают слабокислый грунт. Припудривать почву вокруг известью или регулярно подкармливать посадки золой не стоит.

Щелочная почва более вязкая и тяжелая, она хуже пропускает воздух и влагу, что недопустимо для туи. Слабокислые почвы самые комфортные для растений.

Лимонная кислота – один из самых доступных препаратов, который поможет слегка подкислить грунт, доведя показатель pH до нужного уровня.

Туи – влаголюбивые растения. Летом в жару, когда нет дождей, поливать их нужно стабильно раз в 7-10 дней, не помешает и опрыскивание кроны. Важно не забывать о влагозарядном поливе хвойных осенью. Жесткая вода, которая используется для полива, будет тормозить усвоение питания и оставлять белый налет на хвое и почве.

Как использовать лимонную кислоту:

Делаем подкормку раз в месяц, готовим раствор из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 л воды. Раствор получается не сильно концентрированным, почва излишне не закисляется.

При каждом опрыскивании или поливе в воду добавляем щепотку лимонки для смягчения (если вода жесткая).