Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Чтобы туя была пушистой, пышной, имела хвою яркого насыщенного цвета, не желтела, надо создать определенные условия жизни для растения:
достаточное освещение;
хорошо проницаемая дренированная почва;
отсутствие излишнего внимания (постоянные подкормки и поливы);
достаток питания;
слабокислый грунт.
Подкормка туи лимонной кислотой решает сразу несколько проблем и поддерживает здоровый декоративный вид растений.
Туи предпочитают слабокислый грунт. Припудривать почву вокруг известью или регулярно подкармливать посадки золой не стоит.
Щелочная почва более вязкая и тяжелая, она хуже пропускает воздух и влагу, что недопустимо для туи. Слабокислые почвы самые комфортные для растений.
Лимонная кислота – один из самых доступных препаратов, который поможет слегка подкислить грунт, доведя показатель pH до нужного уровня.
Туи – влаголюбивые растения. Летом в жару, когда нет дождей, поливать их нужно стабильно раз в 7-10 дней, не помешает и опрыскивание кроны. Важно не забывать о влагозарядном поливе хвойных осенью. Жесткая вода, которая используется для полива, будет тормозить усвоение питания и оставлять белый налет на хвое и почве.
Как использовать лимонную кислоту:
Делаем подкормку раз в месяц, готовим раствор из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 л воды. Раствор получается не сильно концентрированным, почва излишне не закисляется.
При каждом опрыскивании или поливе в воду добавляем щепотку лимонки для смягчения (если вода жесткая).
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