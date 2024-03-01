Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

16:55 2024-03-01
Особенности подкормки туи на даче лимонной кислотой

Туи - чуть ли не самые популярные декоративные растения на загородных участках, их высаживают в живые изгороди, возле домов, в центре клумб.

Чтобы туя была пушистой, пышной, имела хвою яркого насыщенного цвета, не желтела, надо создать определенные условия жизни для растения:

достаточное освещение;

хорошо проницаемая дренированная почва;

отсутствие излишнего внимания (постоянные подкормки и поливы);

достаток питания;

слабокислый грунт.

Подкормка туи лимонной кислотой решает сразу несколько проблем и поддерживает здоровый декоративный вид растений. 

Туи предпочитают слабокислый грунт. Припудривать почву вокруг известью или регулярно подкармливать посадки золой не стоит.

Щелочная почва более вязкая и тяжелая, она хуже пропускает воздух и влагу, что недопустимо для туи. Слабокислые почвы самые комфортные для растений. 

Лимонная кислота – один из самых доступных препаратов, который поможет слегка подкислить грунт, доведя показатель pH до нужного уровня. 

Туи – влаголюбивые растения. Летом в жару, когда нет дождей, поливать их нужно стабильно раз в 7-10 дней, не помешает и опрыскивание кроны. Важно не забывать о влагозарядном поливе хвойных осенью. Жесткая вода, которая используется для полива, будет тормозить усвоение питания и оставлять белый налет на хвое и почве. 

Как использовать лимонную кислоту:

Делаем подкормку раз в месяц, готовим раствор из расчета 1 чайная ложка порошка на 10 л воды. Раствор получается не сильно концентрированным, почва излишне не закисляется.

При каждом опрыскивании или поливе в воду добавляем щепотку лимонки для смягчения (если вода жесткая).

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