Исследователи нашли в Антарктиде редкий «марсианский» минерал

08:39 2024-03-02
Исследователи нашли в Антарктиде редкий «марсианский» минерал

Этот хрупкий минерал желтовато-коричневого цвета довольно редко можно встретить на Земле, но зато его очень много на Марсе.

Ярозит найден тремя марсоходами (Spirit, Opportunity и Curiosity). Это водный сульфат - и происходит от греческого слова, означающего воду, потому что ярозит формируется в присутствии воды. Вода нужна не только для его образования, но и для сохранения.

Когда марсианские вездеходы обнаружили его на Красной планете, это был сильный намек на влажное прошлое. Теперь исследователи также обнаружили его глубоко в Антарктиде.

Открытие было сделано в рамках европейского исследовательского проекта Talos Dome Ice Core (TALDICE) в Восточной Антарктиде.

Проект рассматривает любые признаки, указывающие на климат нашей планеты в прошлом, однако группа исследователей под руководством Джованни Бакколо из Университета Милана-Бикокка в Италии также кое-что узнала и о климате Марса.

Для образования минерала требуются очень специфические условия: ему нужна вода (но не слишком много) и кислотность - не совсем те условия, которые существуют сейчас на Красной планете.

Когда минерал был впервые обнаружен на Марсе в 2004 году, он сначала запутал исследователей. После этого его находили снова и снова, и геологи пытались выяснить, как минерал образовался на Марсе.

На Земле ярозит не так уж и распространен. Он может образоваться в результате низкотемпературной кислой погоды из железосодержащих минералов и как продукт переработки цинка (чего, конечно, не стоит ожидать на Марсе).

Антарктические исследования нашли тонкий слой ярозита и только в одном месте (пока), но Марс имеет толстые, метровые отложения, поэтому условия для образования ярозита на Марсе должны были быть намного лучше. Возможно, это можно объяснить пылью: Марс намного более пыльный, чем Земля, и было бы больше «семян» для образования ярозита.

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