Уход за ремонтантной малиной весной: важные моменты

11:46 2024-03-02
Уход за ремонтантной малиной весной: важные моменты

Иногда бывает так: на участке высажена неплохая плантация ремонтантной малины, но урожая почти нет.

Ремонтантные сорта малины отличаются от обычных тем, что способны два раза за сезон давать урожай.

Для такой урожайности важно знать некоторые правила ухода, и тогда вы сможете собирать большое количество сладкой ягоды даже на скромном участке.

О чем важно помнить

Есть несколько основных моментов, на которые садоводу надо обратить внимание:

место посадки;

период высадки;

подготовка почвы;

правильность высадки;

обрезка.

Высаживание и уход

Перед тем как садить малину, важно правильно определиться с местом посадки.

Учитываем, что малина - солнцелюбивое растение, поэтому в тени плодоношение начинается позже.

Еще один немаловажный момент: растения не должны находиться на сквозняке, лучше всего располагать их вдоль забора или ограждения.

Высаживать малину можно как весной, так и осенью, многие предпочитают второй вариант.

Если посадить растение весной, то оно сразу же начинает идти в рост.

Важно правильно и в достаточном количестве удобрить почву, ведь именно от этого зависит качество роста и будущий урожай.

В подготовленной почве надо сделать углубление на 10 см и погрузить корешки.

Потом растение обязательно надо полить, чтобы корневая система могла начать свою регенеративную функцию.

Подрезка малины делается как весной, так и осенью.

Если вы обрезаете куст на зиму, то можно убирать все под корень, тогда куст точно не погибнет от холодов.

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