Уход за ремонтантной малиной весной: важные моменты

Ремонтантные сорта малины отличаются от обычных тем, что способны два раза за сезон давать урожай.

Для такой урожайности важно знать некоторые правила ухода, и тогда вы сможете собирать большое количество сладкой ягоды даже на скромном участке.

О чем важно помнить

Есть несколько основных моментов, на которые садоводу надо обратить внимание:

место посадки;

период высадки;

подготовка почвы;

правильность высадки;

обрезка.

Высаживание и уход

Перед тем как садить малину, важно правильно определиться с местом посадки.

Учитываем, что малина - солнцелюбивое растение, поэтому в тени плодоношение начинается позже.

Еще один немаловажный момент: растения не должны находиться на сквозняке, лучше всего располагать их вдоль забора или ограждения.

Высаживать малину можно как весной, так и осенью, многие предпочитают второй вариант.

Если посадить растение весной, то оно сразу же начинает идти в рост.

Важно правильно и в достаточном количестве удобрить почву, ведь именно от этого зависит качество роста и будущий урожай.

В подготовленной почве надо сделать углубление на 10 см и погрузить корешки.

Потом растение обязательно надо полить, чтобы корневая система могла начать свою регенеративную функцию.

Подрезка малины делается как весной, так и осенью.

Если вы обрезаете куст на зиму, то можно убирать все под корень, тогда куст точно не погибнет от холодов.