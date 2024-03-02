Уход за ремонтантной малиной весной: важные моменты

Ремонтантные сорта малины отличаются от обычных тем, что способны два раза за сезон давать урожай.
Для такой урожайности важно знать некоторые правила ухода, и тогда вы сможете собирать большое количество сладкой ягоды даже на скромном участке.
О чем важно помнить
Есть несколько основных моментов, на которые садоводу надо обратить внимание:
место посадки;
период высадки;
подготовка почвы;
правильность высадки;
обрезка.
Высаживание и уход
Перед тем как садить малину, важно правильно определиться с местом посадки.
Учитываем, что малина - солнцелюбивое растение, поэтому в тени плодоношение начинается позже.
Еще один немаловажный момент: растения не должны находиться на сквозняке, лучше всего располагать их вдоль забора или ограждения.
Высаживать малину можно как весной, так и осенью, многие предпочитают второй вариант.
Если посадить растение весной, то оно сразу же начинает идти в рост.
Важно правильно и в достаточном количестве удобрить почву, ведь именно от этого зависит качество роста и будущий урожай.
В подготовленной почве надо сделать углубление на 10 см и погрузить корешки.
Потом растение обязательно надо полить, чтобы корневая система могла начать свою регенеративную функцию.
Подрезка малины делается как весной, так и осенью.
Если вы обрезаете куст на зиму, то можно убирать все под корень, тогда куст точно не погибнет от холодов.
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