Пить витамины для беременных, если ты не беременна , - плохая идея

11:55 2024-03-02
Пить витамины для беременных, если ты не беременна , - плохая идея

Многие уверены, что беременным все делают самое лучшее, то есть пить поливитамины для будущих мам - это идеальный вариант для укрепления здоровья.

Женщина, ждущая ребенка, нуждается в усиленной поддержке, ведь работает за двоих. Врачи выписывают будущим мамам специально разработанные комплексы, а не просто предлагают увеличить дозу стандартных БАДов.

В одних элементах (например, в витамине С) во время беременности тело нуждается в обычной дозировке. А что-то необходимо в большем количестве — к примеру, фолиевая кислота.

И это количество рассчитывается одновременно и на саму женщину, и на развивающийся плод —  чтобы ребенок родился здоровым и хорошо развитым. 

Но что случится, если пить такие витамины будет женщина, которая не вынашивает ребенка?

Если она готовится к беременности, то всё нормально: особые поливитамины можно начать принимать за три месяца до предполагаемого зачатия. И не только фолиевую кислоту, но, например, кальций и железо, которые служат своеобразным строительным материалом для организма малыша. 

А вот во всех остальных случаях ты рискуешь получить передозировку, которая, на самом деле, ничуть не менее опасна, чем авитаминоз.

К тому же всё коварно взаимосвязано: передозировка железа пагубно сказывается на состоянии ЖКТ, а перебор фолиевой кислоты помешает вовремя выявить дефицит витаминов группы В.

То есть ты будешь плохо себя чувствовать и не понимать, что идет не так!

А еще в комплексах для беременных и кормящих отсутствует (или присутствует в очень малой дозе) витамин А.

Необходимые всем нам ретиноиды обладают опаснейшим тератогенным эффектом — если очень интересно, погугли, что означает этот термин.

При приеме витаминов лучше сделать упор на том, что тебе актуально прямо сейчас.

Например, выбрать комплекс «кожа, волосы, ногти» или БАДы для глаз. От этого будет больше пользы! 

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