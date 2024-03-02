Разная прикормка окуня, в зависимости от времени года

12:28 2024-03-02
Разная прикормка окуня, в зависимости от времени года

Правильная прикормка – залог успешной охоты на окуня, следует готовить смесь, ориентируясь на сезонность года.

Летом в качестве прикорма чаще всего используются дождевые черви. Приманивают окунь мотылём, рачками и мидиями. В качестве вторичного прикорма можно брать свернувшуюся кровь или сухую – препарат «Альбумин».

Осенью окуни объединяются в стаи и выбирают места без сильного течения, что позволяет им лакомиться мелкой рыбёшкой. В эту пору малёк применяется и в качестве подкорма.

В зимний период идеально использовать мотыль. Лучше всего подойдёт для этих целей живой, но можно приобрести и кормового. Зимой также используют рубленого червя, рачков-бокоплавов, «Альбумин».

Весной окунь хорошо реагирует на типичную для этого периода приманку – личинки насекомых, бабочек и стрекоз. В эту пору также применяют мотыля и кусочки рубленого дождевого червя.

При изготовлении прикорма своими руками сначала делают основу из сухарей, жмыха или отрубей. Затем присоединяют кормовую базу из червей, мотыля или опарышей. В конце добавляют масла, пряные травы, семечки подсолнечника или льна для аромата.

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