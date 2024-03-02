Ошибки, которые могут привести к болезни и даже гибели рассады

14:45 2024-03-02
Ошибки, которые могут привести к болезни и даже гибели рассады

Растения дали ростки и начали развиваться, вроде бы всё прекрасно, но потом они вдруг отказываются расти дальше, начинают болеть, падать.

Вот основные причины частой гибели рассады:

Неподходящая почва. Посадили в плохую землю, в тяжёлую почву, к корням не поступает воздух. В грунте находятся вредители, болезнетворные микроорганизмы.

Недостаток света. Молодой рассаде нужно очень много света, иначе растения попросту не смогут нормально расти и развиваться.

Нехватка питательных веществ в почве. В покупном грунте содержится небольшое количество удобрений, но рассада быстро их расходует. Переизбыток удобрений тоже может привести к гибели рассады.

Очень низкая температура воздуха, где растёт рассада. Рассаде холодно на подоконнике, так как в зимнее время от окна сильно дует.

Неправильный полив, от недостатка влаги рассада вянет, а слишком переувлажнённая почва - настоящая кладезь для развития грибка и плесени. Перелив приведёт к загниванию корней и чёрной ножке.

Ошибки при пикировке, при пересадке повредили корешки у рассады.

Загущённые посадки, если не хватает мета сеянцам, они начинают вытягиваться и перестают развиваться.

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