Пульт от телевизора: раньше люди лишь могли такое представить только в мечтах

В 1955 году инженеры понятия не имели, что такое смартфон. Они изобрели пульт-фонарик, который переключал телевизор с помощью потока света – и этот чудо-пульт стал настоящей бомбой в мире электроники.

Первым в истории пультом для телевизора считается модель Lazy Bones, изобретенная в 1950 году компанией Zenith (тогда как Zenith Radio Corporation, а теперь полностью принадлежащая LG Electronics). Однако, пульт был связан с телевизором кабелем, на который начали жаловаться многие покупатели.

Тогда, в 1955 году, инженерия совершила прорыв. Инженер той же компании Zenith Юджин Полли разработал Flash-Matic – первый пульт именно дистанционного управления, без всяких проводов. Чудо-штука работала с помощью четырех фотоэлементов, расположенных в углах телевизора.

Каждый фотоэлемент в телевизоре отвечал за отдельную функцию. Направляя поток света, исходящий из пульта, на разные углы, пользователь переключал каналы по/против часовой стрелки, регулировал громкость или включал/выключал телевизор.

Схема работы пульта: переключать каналы можно было с помощью четырех фотоэлементов в углах телевизора.

Первая реклама пульта Zenith Flash-Matic: «Нужно увидеть его, чтобы поверить!»

Несмотря на сенсационность изобретения, оно все же имело некоторые недостатки, которые начали обнаруживаться позже. Например, устройство не имело защитных схем. Если телевизор находился в месте, где на него попадали прямые солнечные лучи, работа системы могла нарушаться.

Инженерная мысль пошла дальше, и в 1956 году коллега Юджина Полли, Роберт Адлер, изобрел новый улучшенный пульт – Zenith Space Command, работающий с использованием ультразвуковых волн.

Батарейки для такого пульта не требовались. Механические кнопки внутри пульта генерировали частотные звуки, которые улавливал микрофон телевизора – с его помощью можно было также переключать каналы, только в одном направлении.