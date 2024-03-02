Что стало с культовыми актрисами прошлых лет

Моника Беллуччи:

Моника относится к той категории женщин, которые с годами становятся только красивее и желаннее. Руки этой популярнейшей в Европе модели до сих пор добивается много мужчин, ведь женщина, несмотря на 57-летний возраст так и остается свободной в своем выборе.

Сегодня Моника не перестает удивлять, она не прекращает свою деятельность в качестве модели, к тому же она еще и продюсер для многих молодых и талантливых девушек. У модели есть взрослая дочь, Дева Кассель, очень красивая и такая же талантливая, как и ее мама.

Сегодняшняя жизнь актрисы очень активна: она снимается в фильмах, путешествует, посещает показы моды.

Брижит Бардо:

С самого детства у девочки были обнаружены способности к актерству и танцам. После балетной школы Брижит сразу же поступает в Академию танца, где ее и заприметили фотографы модных журналов.

Уже на протяжении многих лет Брижит не появлялась на киноэкранах. Она завершила свою карьеру еще в 1974 году из-за спада популярности и меньшей востребованности в мире киноиндустрии. С того момента актриса занималась очень многими делами.

В частности она стала уделять очень много времени благотворительности и открыла несколько фондов по защите животных, управлением которых занимается и по сей день.

Но в целом сегодняшняя жизнь Брижит очень спокойная и тихая. Вместе с мужем она живет у себя на вилле и довольно редко посещает светские мероприятия.

Софи Лорен:

Женщина-легенда с многомиллионной армией поклонников, которые и сейчас не изменяют своему кумиру, в общей сложности снялась более чем в 90 картинах.

По признанию самой Софи, больше всего ей нравилось играть героинь со сложным и сильным характером. Именно в них она смогла раскрыться по-настоящему, как актриса и женщина.

Периодически актриса выходит на публику, радуя фанатов.