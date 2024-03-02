Самая влиятельная и опасная секта, которая существовала в Царской России

В дореволюционной России действовал циркуляр «О распределении сект по степени их вредности». Существовало три уровня оценки противоправности культов зла: особо вредные; вредные; менее вредные.

С 1905 по 1917 годы была введена еще одна категория: «изуверские секты», в отношении которых применялись специальные правозащитные запретительные, контролирующие и профилактические меры. А меры проводить было против кого.

Главной особенностью «Белых голубей» было оскопление - лишить себя всего, что соблазняет и ввергает в грех. Основатель секты - Кондратий Селиванов был простым крестьянином из Орловской губернии.

В 1774 г. его арестовали за распространение ереси и оскопление поверивших в него. В качестве наказания его бьют батагами и ссылают на каторгу в Сибирь.

Однако там Селиванов не только не погиб, а наоборот, стал чуть ли не богом для своих последователей.

Более того, в него поверили даже высшие чины. По легенде, «Белые голуби» хотели оскопить даже самого государя Александра I. Но как безграмотный крестьянин смог создать самую могущественную секту царской России?

«Белые голуби» верили, когда их самых праведных и чистых станет 144 тысячи - наступит страшный суд.

Единственный способ спастись - это очиститься от греховных соблазнов и принять так называемые печати.

Судьба детей, родившихся в таких семьях, была незавидной, так как судьбу для них выбирали родители.

Частая история для тех лет - стал «Скопцом» когда исполнилось 10. С новыми адептами «Белые голуби» не торопились.

Так называемые духовные отцы изучали их родственные связи и интересовались достатком. Если было необходимо, «скопцы» могли помочь деньгами, выручить из беды и при этом 2-3 года вообще не заикаться о своей особенной вере.

Но однажды благодетель начинал свою проповедь, в которой призывал раз и навсегда избавиться от пороков.

Лишенным соблазнов людям ничего не оставалось, кроме как работать. Блуд, хмель - ничего больше не отвлекало.

Тайные общины складывались деньгами и богатели. Со стороны казалось, что этим людям не иначе как господь помогает.

Поэтому «скопчество» охватило зажиточных крестьян, а затем и купечество.

«Скопцы» сосредоточили в своих руках огромные земли, мануфактуры и миллионы рублей золотом.

Тогда же высокопоставленные адепты вспомнили про отца основателя - безродного крестьянина Кондратия Селиванова, арестованного в Тамбовской губернии.

На дворе был 1802 год. К тому моменту Кондратий уже несколько лет находился в Обуховском доме для умалишенных, но не как пациент, а как секретный арестант №356. Но как он здесь оказался?

У Кондратия нашлись влиятельные покровители - богатые купцы последователи. По слухам, после одного из арестов его прямиком доставили в Санкт-Петербург к самому императору Павлу.

По одной из легенд, которые распространяли «Белые голуби», Кондратий был выжившим Петром III - отцом императора Павла.

По внешности и возрасту сходство действительно было. Но после разговора во дворце, так и не выяснив истины, Кондратия отправили в дом для умалишенных.

Настоящий урон «скопцам» нанес советский атеизм. Общины сошли на нет, а последние «скопцы» доживали свой век на Тамбовщине, где в 1774 году был арестован так называемый пророк Кондратий Селиванов.