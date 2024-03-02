Непал потребует от всех альпинистов, восходящих на Эверест, использования чипа слежения

“Известные компании уже использовали их, но теперь это стало обязательным для всех альпинистов”, - сказал CNN Ракеш Гурунг, директор департамента туризма Непала.

“Это сократит время поиска и спасения в случае аварии”.

Он объясняет, что альпинисты заплатят по 10-15 долларов за штуку за чипы, которые будут вшиты в их куртки. Как только альпинист вернется, чип будет удален, возвращен правительству и сохранен для следующего человека.

Чипы слежения используют глобальную систему позиционирования (GPS) для обмена информацией со спутниками.

Гурунг добавил, что чипы были произведены в “европейской стране”, но не уточнил, где и какой компанией.

Большинство людей, которые пытаются подняться на Эверест высотой 8 849 метров (29 032 фута), делают это через Непал, платя по 11 000 долларов только за разрешение на восхождение. Если учесть цены на снаряжение, еду, дополнительный кислород, проводников-шерпов и многое другое, то восхождение на гору обойдется более чем в 35 000 долларов.

Восемь из десяти высочайших вершин мира находятся в Непале, и страна получает значительный доход от туризма за счет альпинизма.

Для завершения восхождения на Эверест может потребоваться до двух месяцев. Погода подходит для восхождения в течение очень небольшого окна, обычно в середине мая.

В прошлом году Непал выдал рекордные 478 разрешений на восхождение. Было подтверждено, что двенадцать альпинистов погибли на горе, в то время как еще пятеро официально числятся пропавшими без вести.

Спасательные работы на “крыше мира” сопряжены с риском даже при самых благоприятных обстоятельствах.

В 2023 году 30-летний Шерпа Геле упустил свой шанс достичь вершины, чтобы совершить дерзкое спасение малазийского альпиниста в “зоне смерти” Эвереста.

“Спасти альпинистов на такой высоте практически невозможно”, - заявил агентству Reuters официальный представитель Министерства туризма Бигьян Коирала.