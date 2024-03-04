Три бабушкиных хитрости, чтобы избежать огурцов-пустоцветов

Наши бабушки знали несколько хитростей, которые легко решают проблему огуречного пустоцвета.

Первая из них – прищипывание для развития пасынков, на которых будут женские цветы-завязи. Прищипывать огурцы нужно по основной плети. Мужские цветы при этом удалять не нужно, они необходимы для опыления женских.

Вторая хитрость – ограничение полива и подкормок. Всем известно, что огородным растениям нужны вода и удобрения, но не в случае с пустоцветами.

Как только сократятся полив и подкормка, резко увеличится количество женских цветов. Такая хитрость работает в любых условиях, поскольку растение пытается выжить в сложных условиях за счет плодоношения.

Суть третьего метода заключается в привлечении пчел. Для этого можно посадить поблизости от огуречной грядки ароматные цветы и травы.

Альтернатива – опрыскивание огурцов раствором сахара или меда (1 ч. л. на литр воды), чтобы привлечь опылителей.