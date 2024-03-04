Три хорошие подкормки для плодоносящих огурцов, чтобы быстро поднять урожай

11:39 2024-03-04
Три хорошие подкормки для плодоносящих огурцов, чтобы быстро поднять урожай

Когда огурцы вступают в фазу плодоношения, количество урожая можно регулировать по своему усмотрению, помогают в этом подкормки.

В этот период используются удобрения с калием и азотом, как под корень, так и для опрыскивания. Их чередуют по неделям.

Смешав стакан древесной золы с 10 л воды, можно получить эффективное калийное удобрение. Также работает раствор гумата калия.

С момента завязывания плодов можно использовать подкормку из 100 г дрожжей, разведенных в 500 мл воды с добавлением полстакана сахара. Перед поливом состав разводится водой 1:5.

Можно приготовить удобрение из крапивы. Ее собирают сразу после скашивания и оставляют на пару дней на солнце в завязанном черном пакете. 

Затем крапиву складывают в емкость, заливают теплой водой и оставляют на пару часов. Получившимся раствором поливают грядки с огурцами.

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