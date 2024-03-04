Как без всякой химии победить тлю раз и навсегда

Но ликвидировать вредителя вполне реально, причем это можно сделать с помощью натуральных средств без химических составляющих.

Можно измельчить еловую хвою, залить водой и настаивать в течение недели, а затем процедить и опрыскать растения.

Другой вариант – растворить 100 г горчичного порошка в ведре горячей воды, настоять 5 дней, разбавить ведром воды и добавить хозяйственное мыло, затем использовать состав для опрыскивания.

Избавиться от тли также поможет настой из 1 стакана древесной золы и 10 л воды, постоявшего в темноте 2 дня.