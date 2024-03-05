Для чего нужна втулка от туалетной бумаги на огороде

01:25 2024-03-05
Для чего нужна втулка от туалетной бумаги на огороде

Почти от каждого рулона туалетной бумаги остается внутренняя часть - плотный полый цилиндр из картона, который пригодится на дачном участке

Втулки от туалетной бумаги незаменимы при выращивании рассады. Нужно просто согнуть нижнюю часть внутрь, и получится стаканчик для растения.

В него засыпают почвогрунт и кладут семена. Рассада вырастает не хуже, чем в пластиковых стаканах, но покупать ничего не приходится.

Более того, картонные цилиндры обладают одним выгодным свойством, которого нет у пластиковых и других емкостей.

Со временем материал разлагается, превращаясь в массу, которая улучшает структуру грунта. Высаживать рассаду в землю можно прямо в этих цилиндрах.

Показать следующие комментарии
Фото
Валентина Павлова
01:46

Валентина Павлова

Почему редис начинает давать стрелки и как этого избежать

Почему редис начинает давать стрелки и как этого избежать

Когда редис начинает "заниматься" стрелками, ему уже не хватает энергии на формирование корнеплода.
Валентина Павлова
01:43

Валентина Павлова

От первой подкормки зависит, будет ли чеснок желтеть или нет

От первой подкормки зависит, будет ли чеснок желтеть или нет

Чтобы чеснок не пожелтел и вырос крупным, сочным, вкусным, весной необходимо внести особую подкормку.
Валентина Павлова
01:39

Валентина Павлова

Почему томаты начинают чернеть и что с этим делать

Почему томаты начинают чернеть и что с этим делать

Помидоры могут потемнеть при разведении в теплице и в открытом грунте, поиск решения прежде всего связан с поиском причины проблемы.
Валентина Павлова
01:37

Валентина Павлова

Какая зола годится для подкормки и как нужно ее хранить

Какая зола годится для подкормки и как нужно ее хранить

Древесная зола - отличное удобрение, а хранить ее можно несколько лет, но при этом важно соблюдать определенные правила.
Валентина Павлова
01:31

Валентина Павлова

Выбираем подходящее время для посадки чеснока: советы бывалых дачников

Выбираем подходящее время для посадки чеснока: советы бывалых дачников

Надеяться на хороший урожай чеснока можно при условии, что его посадка проводилась в правильное время.
Валентина Павлова
01:29

Валентина Павлова

Агрономы назвали самые частые причины гниения чеснока на грядках

Агрономы назвали самые частые причины гниения чеснока на грядках

Иногда бывает так - чеснок начинает гнить прямо на грядке, в этом случае нужно срочно найти причину и принять меры.