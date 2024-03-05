Агрономы назвали самые частые причины гниения чеснока на грядках

Такая проблема появляется у ленивых дачников, которые не пропалывают грядки. Чеснок, находящийся среди сорняков, гниет из-за влаги.

При наличии инфекции растение может начать гнить на этапе выбрасывания стрелок, которое ослабляет его.

Гниение часто бывает следствием нарушенных правил севооборота, например, когда чеснок второй год подряд сажают на ту же грядку.

Не удастся избежать гниения, если перед посадкой из почвы не были удалены остатки других огородных культур.