Какая зола годится для подкормки и как нужно ее хранить

01:37 2024-03-05
Какая зола годится для подкормки и как нужно ее хранить

Древесная зола - отличное удобрение, а хранить ее можно несколько лет, но при этом важно соблюдать определенные правила.

В качестве подкормки для растений может использоваться не любая зола, а только та, что получена от сжигания растительных материалов.

После сжигания дров в камине или печи остатки углей собирают в специальную емкость и накрывают крышкой.

Такие емкости могут быть сделаны из древесины, пластика или железа, можно хранить золу в ведре с крышкой, но не в полиэтиленовом пакете.

Емкости с золой зимой должны находиться в помещении. Летом их можно оставлять в телице или под навесом, где в ведро или ящик не попадет влага.

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