Трансплантация донорской слизи может снять заложенность носа

15:17 2024-03-05
Трансплантация донорской слизи может снять заложенность носа

Научные сотрудники Лундского университета в Швеции предлагают впрыскивать донорскую носовую слизь для лечения заложенности носа.

Группа шведских учёных провела эксперимент с участием 22 местных жителей, которые страдали от хронической заложенности носа. В рамках эксперимента испытуемые две недели пили антибиотики, однако это не способствовало снижению интенсивности симптомов сенной лихорадки.

После этого учёные взяли образцы слизистой оболочки носа друзей и родственников испытуемых. Впоследствии образцы носовой слизи впрыскивались в нос участникам эксперимента.

По результатам исследования было установлено, что трансплантация донорской носовой слизи способна облегчить симптомы сенной лихорадки на 40 процентов.

В Лундском университете подчёркивают, что участники эксперимента не страдали от заложенности носа в течение трёх месяцев после окончания клинических испытаний.

Организаторы эксперимента уверены, что трансплантация донорской носовой слизи способна стать альтернативой другим способам лечения заложенности носа, однако этот метод требует дополнительных исследований.

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