У кабачков на грядке странная форма: с чем это связано

18:04 2024-03-05
У кабачков на грядке странная форма: с чем это связано

Если кабачки, которые мы растим в огороде, имеют странную форму, это почти наверняка говорит о дефиците каких-то веществ.

Если недостает азота, верхушка овоща будет очень узкой, а его кожура – светлее обычного.

Если кабачок с виду похож на грушу, значит, ему нужен калий. Вырастить ровные плоды помогут подкормки.

Но иногда кабачки растут кривыми даже при внесении всех удобрений по правилам. Это может быть связано с особенностями сорта.

Также форма кабачков меняется, если они растут в тени. Для получения хорошего урожая растению нужно обеспечить хорошее освещение.

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