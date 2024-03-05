У кабачков на грядке странная форма: с чем это связано

Если недостает азота, верхушка овоща будет очень узкой, а его кожура – светлее обычного.
Если кабачок с виду похож на грушу, значит, ему нужен калий. Вырастить ровные плоды помогут подкормки.
Но иногда кабачки растут кривыми даже при внесении всех удобрений по правилам. Это может быть связано с особенностями сорта.
Также форма кабачков меняется, если они растут в тени. Для получения хорошего урожая растению нужно обеспечить хорошее освещение.
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