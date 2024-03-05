Бывшая поклонница фаст-фуда объяснила, как сбросила 25 кг

Из-за хронической болезни почек врачи посоветовали Периной диету для улучшения работы сердца и здоровья в целом. Узнав о своем заболевании, женщина отказалась от фаст-фуда и прочей нездоровой пищи, перестала пить газировку и сократила потребление соли.

Перина добавила в свой рацион фрукты, овощи и рыбу. Она установила на телефон приложение, которое помогает считать калории и определять объемы порции. За первую неделю такого питания она сбросила 3 кг.

Женщина начала ходить пешком, подольше гулять с собакой, старалась добавить движения в свою жизнь, например, не пользоваться лифтом и заниматься хула-хупом. Чтобы отвлечься от желания что-то съесть, она начала вязать и писать книгу.

В итоге Ольга Перина похудела на 25 кг, ее артериальное давление снизилось, функция почек улучшилась, а постоянная усталость пропала. Она советует всем желающим сбросить вес не спешить и не ставить сроков.

Еще один совет от Периной – иногда давать себе передышку. Например, она может съесть пончик, но потом обязательно возвращается к здоровому питанию. Женщина советует почаще смотреть в зеркало и любить себя.