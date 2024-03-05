Билл Гейтс предупредил об ужасном будущем, к которому надо готовиться следующим поколениям

По его словам, менее чем за 30 лет необходимо полностью изменить экономику, способы производства товаров и электричества.
Гейтс утверждает, что без этого невозможно добиться нулевых выбросов углекислого газа. При этом он отметил, что вложения в климатические технологии оказались больше, чем он ожидал.
Миллиардер уточнил, что сейчас иначе смотрит на вопросы будущего планеты, поскольку думает о своих внуках.
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