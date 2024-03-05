Зачем прищипывать огурцы и как это делать: советы бывалых дачников.

20:00 2024-03-05
Зачем прищипывать огурцы и как это делать: советы бывалых дачников.

Прищипывать макушку огурцов совершенно необязательно, эксперты полагают, что чаще всего в этом вообще нет необходимости.

Без прищипывания не обойтись всего в двух случаях. Первый – пустоцвет, отсутствие женских цветков. В этом случае прищипывание даст боковые побеги с такими цветками.
Вторая причина прищипывания – выращивание в несколько стеблей, когда тоже нужны боковые побеги.

Кстати, сами боковые побеги обязательно нужно прищипывать, иначе они будут активно расти и истощать растение, а это скажется на урожае.

Прищипывать макушку можно только после появления нескольких листьев, лучше всего – над третьим-четвертым листьями.

Боковые побеги можно удалять полностью либо после формирования 2-3 листочков, чтобы и там  был урожай.

Для проведения прищипывания используются секатор или ножницы, делать это голыми руками нельзя. Ровный срез быстрее заживает, снижается риск болезни огурцов.

Нельзя прищипывать огурцы сразу после полива или поливать сразу после прищипывания. В этом случае влага будет активно циркулировать по растению, и ранка долго не заживет.

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