Пять растений-помощников, которые увеличат урожай чеснока

Одно из них – морковь, которая содержит флавоноиды для укрепления чеснока и масла для отпугивания вредителей.
Шпинат выполняет функцию мульчи, покрывая землю и замедляя испарение влаги. Он также содержит натуральные вещества, защищающие чеснок от вредителей.
Таким же свойством обладает перец, который еще и содержит витамин С, укрепляющий здоровье чеснока.
Тимьян предотвратит поражение чеснока белокрыльником и паутинным клещом, а редис улучшит структуру почвы.
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