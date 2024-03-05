Хорошее удобрение при посадке капусты для крепких, сочных кочанов

Лучше всего капуста реагирует на органику, ее и нужно класть в лунки при посадке огородной культуры.

Идеальным вариантом станет смесь из стакана перепревшего перегноя и 2 ч. л. извести, необходимой для снижения кислотности почвы.

После внесения в лунку перегноя нужно присыпать его грунтом примерно на 5 см, а сверху высадить рассаду.

Это нужно, чтобы избежать риска ожога корней. Сразу после высадки капусту необходимо полить слабым раствором марганцовки для защиты от болезней.