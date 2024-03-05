Уход за смородиной во время цветения для богатого урожая ягод

Когда на кустарнике появляются цветы, наступает время опыления. Без него не будет никаких ягод.
За опыление отвечают пчелы. Однако бывает так, что этих полезных насекомых на участке мало или вообще нет.
Чтобы не остаться без полезных ягод, нужно привлечь пчел к кусту смородины с помощью специального средства.
Для этого 2 ст. л. сахара или 1 ст. л. меда растворяют в 1 л воды и опрыскивают кусты. Пчелы с удовольствием слетаются на сладость и опыляют цветы.
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