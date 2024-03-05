Вырубка лесов может привести к исчезновению до 84% ящериц на Земле

Согласно последним исследованиям, в ближайшие восемьдесят лет до 84% ящериц на территории Северной Америки могут исчезнуть. Предполагается, что на сокращение популяции ящериц повлияет масштабная вырубка лесов и климатические изменения.

Из-за исчезновения высоких деревьев рептилии не смогут подниматься ближе к солнцу, из-за чего хладнокровные ящерицы могут вымирать целыми популяциями.

Авторы исследования уверены, что тенденция с исчезновением ящериц в будущем выйдет за пределы североамериканского региона и станет характерной для всей планеты.