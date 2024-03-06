Затяжная изжога может быть симптомом развития рака пищевода

По данным Фесенко, частая изжога может сигнализировать о развитии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, характеризующейся забросами содержимого желудка в пищевод.

В условиях отсутствия лечения ГЭРБ может спровоцировать рак пищевода, в связи с чем частая изжога требует неотложной медицинской диагностики.

Эльвира Фесенко подчеркнула, что попытки лечить изжогу с помощью пищевой соды также могут стать причиной развития онкологии пищевода.