Приём витаминов без назначения врача может навредить здоровью

Елена Соломатина отмечает, что употребление витамина C в лечебных дозах на протяжении длительного времени может привести к образованию камней в почках и болезням печени.
В то же время длительное употребление витамина K в высоких дозировках может спровоцировать повышение стать причиной развития тромбофилии, ведущей к образованию тромбов.
Соломатина напомнила, что перед началом курса приёма витаминов следует проконсультироваться с врачом или ограничиться терапевтическими дозами подобных биодобавок.
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