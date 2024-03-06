Приём витаминов без назначения врача может навредить здоровью

Елена Соломатина отмечает, что употребление витамина C в лечебных дозах на протяжении длительного времени может привести к образованию камней в почках и болезням печени.

В то же время длительное употребление витамина K в высоких дозировках может спровоцировать повышение стать причиной развития тромбофилии, ведущей к образованию тромбов.

Соломатина напомнила, что перед началом курса приёма витаминов следует проконсультироваться с врачом или ограничиться терапевтическими дозами подобных биодобавок.