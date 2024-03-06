Доломитовой муке в огороде всегда найдется применение

Доломитовая мука раскисляет почву, а большинство огородных растений любят именно такой грунт.
Одновременно улучшается структура земли, она насыщается кальцием и кислородом, на ней не появляется корка после полива.
Помидоры, посаженные в грунт с доломитовой мукой, реже болеют фитофторозом, а капуста – килой, вредителей будет значительно меньше.
Доломитовая мука превращает различные элементы в соединения, которые легко усваиваются растениями. Это касается, например, фосфора.
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